Huisartsenpost Zuid sluit volgende week definitief

De sluiting komt niet als een verrassing: na een raadgevende stemming eind vorig jaar werd al duidelijk dat een meerderheid van de huisartsen in Amsterdam voor de sluiting was. Dat komt mede doordat de spoedeisende hulp in het VUmc vanaf mei verhuist naar de locatie AMC. Een huisartsenspoedpost is een plek waar je buiten praktijktijden terechtkunt voor huisartskundige spoedzorg.

Bereikbaarheid

Hoewel veel huisartsen voor zijn, is er ook kritiek op het plan, met name vanuit artsen in Zuid. Zij maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp voor bewoners van het stadsdeel.

Volgens organisatie Huisartsenposten Amsterdam voldoet het plan waarbij de locatie in Zuid gesloten wordt aan de richtlijnen van het RIVM. Daarin staat dat een patiënt binnen dertig minuten met eigen auto bij een post moet kunnen zijn.

Andere locaties

Nu heeft Amsterdam nog vijf huisartsenposten, maar daar blijven er na volgende week dus nog vier van over: Amsterdam UMC Locatie AMC in Zuidoost, het BovenIJ ziekenhuis in Noord, OLVG Oost en OLVG West.

De sluiting van de huisartsenspoedpost Zuid heeft alleen gevolgen voor patiënten die 's avonds, in het weekend en tijdens feestdagen bij de huisarts moeten zijn. Inwoners van dat gebied kunnen in die situaties hun huisarts bellen en krijgen, als dat nodig is, te horen bij welke post ze terechtkunnen.