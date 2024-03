Dubieus record: automobilist scheurt met 159 km/u door bebouwde kom

Dat de politie eind februari uitgerekend op de Beneluxbaan stond te controleren, was geen toeval. De doorgaande weg door Amstelveen, waar maximum 50 km/u mag worden gereden, wordt geregeld misbruikt als racebaan. Toen er een Volkswagen GTI langsreed, sloeg de meter rood uit. De lasergun registreerde een snelheid van 164 km/u.

De politie gaf de automobilist een stopteken, maar daar reageerde hij niet op. In plaats daarvan sloeg hij op de vlucht en racete met extreme snelheden door Amstelveen, waarna . Omdat hij daarbij ook omstanders in gevaar bracht, besloot de motoragent de achtervolging te staken.

Ondergrondse parkeergarage

Onmiddellijk startte de politie een groot onderzoek naar de auto en de automobilist, schrijft de politie op Instagram. Omdat het kenteken bekend was, werd de auto snel aangetroffen. Die stond in een ondergrondse parkeergarage in de gemeente.

De automobilist vinden was een lastiger verhaal. Toen de politie hem niet kon vinden werd hij in overleg met de Officier van Justitie als 'gezocht' opgegeven. Daarop koos de snelheidsduivel eieren voor zijn geld en besloot zich op het bureau te melden.

109 km/u te hard

Na aftrek van de gebruikelijke 5 kilometer per uur, blijft er een snelheid van 159 km/u staan. Dat betekent dat de man 109 km/u te hard heeft gereden. De man wordt verder verdacht van een waslijst aan strafbare feiten in het verkeer: zo zou hij op de vlucht rood licht hebben genegeerd, over de stoep zijn gereden, verkeersborden hebben genegeerd en een stukje hebben spookgereden.