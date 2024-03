Flinke vertragingen rondom Amsterdam-Zuid door plofkraak

De plofkraak gebeurde rond 04.10 vanmorgen in een servicebalie, laat een woordvoerder van de politie weten. In eerste instantie konden treinen het station ook niet passeren, maar dat kan nu wel weer. Stoppen is nog niet mogelijk. Volgens NS duurt de storing tot minimaal 08.30 uur, maar bekijk voor de actuele informatie over jouw reis de reisplanner app.

Onderzoek

Op dit moment is de politie en EOD aanwezig om onderzoek te doen en te kijken wanneer het station weer open kan voor treinreizigers. Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.