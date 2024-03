Flinke schade bij Amsterdam-Zuid door plofkraak, treinen gaan weer rijden

De plofkraak gebeurde rond 04.10 vanmorgen in een servicebalie, laat een woordvoerder van de politie weten. Het station was helemaal afgesloten, maar is inmiddels weer open voor reizigers. Volgens de woordvoerder is er geen sprake meer van explosie- of instortingsgevaar.

Onderzoek

Op dit moment is de politie nog wel aanwezig om onderzoek te doen. Er is nog niemand aangehouden. Op onderstaande beelden is de omvang van de schade goed te zien. Hulpdiensten zijn bezig met opruimen.