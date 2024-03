Bollenkwekers opgelucht: ondanks nattigheid staan bollen mooi in bloei

Als het een lange periode veel regent, dan kunnen bollen verstikt raken. In het voorjaar komen ze dan niet tot bloei, maar blijven ze in de grond. In Julianadorp is daar geen sprake van en staan de hyacinten en narcissen er als vanouds bij. "Hier worden we altijd enorm blij van", straalt Zonneveld. "Dit geeft het voorjaarsgevoel. Hier doe je het voor. Het blijft een mooi product. We zijn er enorm trots op met z'n allen."

Niet de velden in

Met de paasdagen voor de deur, kunnen de bollenkwekers ook weer een toestroom van dagjesmensen verwachten. Bij Zonneveld zijn ze van harte welkom. Wél willen ze iedereen op het hart drukken niet de velden in te lopen. "We hebben te maken met virussen en ziekten. Als mensen zich tussen de gewassen lopen, kunnen ze deze ongemerkt aantasten. Dus, wees welkom, maar blijf bij de kopeinden staan."

Wie de bloeiende bollenvelden met eigen ogen wil aanschouwen, moet niet al te lang wachten. Afhankelijk van het weer kan het feest met een paar weken alweer voorbij zijn.