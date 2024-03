Zo kun je volgens het OM pinpasfraudeurs herkennen: "Luister naar je niet pluis-gevoel"

Door oplettendheid van een ondernemer in zijn winkel zijn twee mannen van 22 en 25 jaar veroordeeld tot ruim twee jaar gevangenisstraf. Het 'niet pluis gevoel' van de winkeleigenaar heeft politie en OM "enorm goed geholpen", aldus Maud Duin, officier van justitie in Noord-Holland na afloop van de zitting in Haarlem. "We moeten met z'n allen waakzamer zijn op raar (pin)gedrag", zegt ze vandaag in Bureau NH.