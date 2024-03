Wervershover verdacht van gewelddadige autodiefstal: "Zakken legen, of ik schiet je"

H. wordt verdacht van 4 strafbare feiten, waarvan afpersing en diefstal van een Opel Combo de ernstigste zijn. Hij zou het slachtoffer een pistool in zijn buik hebben gedrukt, om zo de autosleutel in bezit te krijgen. Ook de naam van zijn broer en een derde persoon werden meermaals in de rechtbank genoemd, als betrokkenen in deze zaak.

Daarnaast wordt H. verdacht van de gewelddadige diefstal van een telefoon en de heling van een andere gestolen auto. Tot op heden wilde de verdachte niets zeggen, maar volgens zijn advocaat wil hij nu wel een verklaring afleggen. Daarnaast verzocht Boufadiss de rechtbank om de twee medeverdachten te horen, over de 'belastende berichten' tegen de verdachte.

Geen onbekende van justitie

H. is zeker geen onbekende van justitie. Eerder al zat hij een langdurige gevangenisstraf uit. Sinds 2,5 jaar was hij weer vrij. "Hij had net weer positieve stappen gezet", vond zijn advocaat. "Op het gebied van werk en wonen, bijvoorbeeld. Dat loopt nu weer spaak." De officier van justitie was niet onder de indruk. Zo wees ze op de behandeling van de reclassering. "Die liep tot december vorig jaar. De behandeling was nog niet gestopt, of hij is verdachte in deze zaak." H. reageerde hierop: "Ze konden mij niet goed helpen."

Hij klaagde daarnaast over zijn schuldenlast. "In de tijd dat ik buiten was, ben ik van 50 duizend euro schuld naar 28 duizend gegaan. Nu wordt het alleen maar weer erger. Het zijn alleen maar problemen, problemen, problemen."