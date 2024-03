Diana Ross keert komende zomer terug naar Ziggo Dome

Diana Ross brak door in de jaren 60 met The Supremes en later als solomuzikant groeide ze uit tot een wereldster. Ze scoorde superhits met discoknallers als I’m Coming Out en Chain Reaction. Maar 'haar glansrijke carrière kent nog vele andere hoogtepunten', schrijft concertorganisator Mojo. Zo werkte ze samen met Lionel Richie en Marvin Gaye, kroonde Guinness Book of World Records in 1993 haar tot succesvolste vrouwelijke artiest aller tijden en trad ze op tijdens een jubileumconcert voor Queen Elizabeth.

Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van haar Beautiful Love Performances Legacy Tour, waarmee de zangeres over hele wereld gaat. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag om 10.00 uur.