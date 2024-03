'Alles is elektrisch, behalve de chauffeur': ook zware vrachtwagens rijden op accu's

Dat opladen was nog wel een probleem, want er zijn veel te weinig laadplekken voor vrachtwagens. Om die reden heeft Next Mobility uit Alkmaar in de buurt van de bouwplaats een tijdelijk laadstation aangelegd. En als 'netcongestie' geen roet in het eten gooit, verhuizen straks alle laadpalen naar de standplaats van het bedrijf in Oude Meer bij Schiphol.

Millenaar is blij met de schone vrachtwagens, maar had aanvankelijk zijn hoop gevestigd op waterstoftrucks. Net zo schoon, maar op een 'volle tank' rij je veel meer kilometers en dat is wat een dure vrachtwagen vooral moet doen. Maar waterstof geeft nog veel technische problemen en is voorlopig nog een droom. Full electric is voorlopig prima, vindt Millenaar, maar dan moeten er wel genoeg laadpalen zijn.