Vier verdachten aangehouden in drugsloods Heerhugowaard

Het gaat om twee Amsterdammers van 43 en 52 jaar, een 45-jarige persoon uit Costa Rica en een 39-jarige Colombiaan. Op het moment van de arrestatie waren zij allen in de loods aanwezig. Het viertal had op dat moment net 120 kilo coke uitgepakt uit een partij groente.

Een dag later, op zaterdagochtend, heeft de politie op de A12 in de omgeving van Zevenaar een 44-jarige Duitser aangehouden. De Duitser had volgens de politie een faciliterende rol bij de import van de aangetroffen hoeveelheid coke.

Lopend onderzoek

De vijf verdachten kwamen in beeld na een onderzoek naar aanleiding van de vondst van 245 kilo coke dat in oktober 2022 werd aangetroffen in de haven van Vlissingen. Deze hoeveelheid drugs zaten in een lading bananen uit Ecuador en had een straatwaarde van ongeveer 26,5 miljoen euro.

Naar aanleiding van de vondst in Zeeland is de Zeehavenpolitie in september 2023 onder leiding van het Openbaar Ministerie begonnen met een onderzoek naar de groep die hier achter zat. Dat onderzoek leidde naar deze vijf verdachten.

Alle verdachten zitten vast in een cellencomplex. Komende week worden ze voorgeleid bij de rechter-commissaris.