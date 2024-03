Twee Amsterdammers op heterdaad betrapt met 120 kilo cocaïne in loods Heerhugowaard

In oktober van 2022 werd er in de haven van Vlissingen 245 kilo cocaïne in beslag genomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat de cocaïne werd geïmporteerd via een fruitbedrijf. De groep werd in de gaten gehouden en afgelopen vrijdag viel de politie een loods in Heerhugowaard binnen. Het viertal was in de loods bezig met het uitpakken van 120 kilo coke in een partij groente en werd gearresteerd.

Een dag later werd ook nog een 44-jarige Duitser aangehouden op de A12 waarvan de politie vermoedt dat hij een rol heeft gespeeld bij de invoer van de drugs. Alle verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex en worden komende week voorgeleid.