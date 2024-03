Wibauthuis een dag gesloten vanwege losse gevelonderdelen: "Langere periode overlast"

Op 14 maart vond er een periodieke controle van het, in 2015 in gebruik genomen, gebouw plaats waarbij ook de volledige gevel werd gecontroleerd. Daaruit bleek dat veel van de gevelonderdelen te los zaten en beter moesten worden vastgemaakt. De HvA heeft bij de gemeente een noodvergunning aangevraagd om de gevel te herstellen.

Om de risico's van mensen op straat of studenten die uit het gebouw komen te beperken, wordt het gebouw volledig ingepakt en in de steigers gezet, ook worden er overkappingen over de in- en uitgangen gemaakt. Vanwege die werkzaamheden is het pand morgen de hele dag dicht. Lessen en andere activiteiten zijn verplaatst naar een andere locatie of worden online gehouden. Ook de supermarkt en de Q-Park zijn door de werkzaamheden tijdelijk dicht. Dinsdag is het gebouw weer open.

Als de steigers zijn opgetrokken gaat de hogeschool bekijken hoe de gevelonderdelen weer vastgezet kunnen worden. De HvA verwacht dat het herstel een langere periode overlast gaat geven in en rondom het Wibauthuis.