Verschillende woningen ontruimd door hevige brand in Zandvoortse judoschool

De brand brak rond 12.50 uur uit en al snel werden er meer voertuigen opgeroepen, waardoor er brandweerwagens uit de hele omgeving naar Zandvoort zijn gekomen. "De brand is nog niet onder controle", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio om 13.45 tegen NH.

Het is volgens hem een moeilijke brand om te blussen. "De brandweer is wel even naar binnen geweest, maar het is te warm. Ze zijn de brand nu van buitenaf aan het blussen." Er komt ondertussen veel rook vrij en de omliggende woningen zijn daarom ontruimd. "Er is tot nu toe geen gevaar voor overslag op woningen, omdat de brand niet uitslaand is."

Geen gewonden

De woordvoerder weet nog niet hoe de brand is ontstaan. Voor zover hij weet is er niemand binnen en is er niemand gewond geraakt. Hij kan niet inschatten hoelang de brandweer zal duren voor de brand onder controle is.

