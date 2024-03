Brand geblust in Zandvoortse judoschool, meerdere woningen tijdelijk ontruimd

De brand brak rond 12.50 uur uit in het pand. Al snel werden er meerdere blusvoertuigen ingezet. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het een moeilijk brand geweest om te blussen. "De brandweer is wel even naar binnen geweest, maar het was te warm. Om die reden moesten ze de brand van buitenaf blussen."

Door het vuur kwam veel rook vrij en moesten zes woningen worden ontruimd. "Deze bewoners zijn bij kennissen opgevangen. Wij verwachten dat ze later vandaag weer terug kunnen naar hun woning."

Mogelijk brandstichting

De veiligheidsregio vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Zodra de brand uit is zal de politie onderzoeken of dat zo is. Ook wordt dan onderzocht hoe groot de schade is.