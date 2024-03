Loosdrechtse Louay (6) kan niks door extreem zeldzame ziekte

Ook bij Louay ging het een keer bijna mis. Eén jaar geleden kwam hij op de IC terecht vanwege verstopte longen. "Ze zeiden in het ziekenhuis dat hij het niet zou gaan redden en dat we afscheid moesten nemen. We hadden de begrafenisondernemer al gebeld. Dat was echt verschrikkelijk. Wonder boven wonder werd hij weer beter. We zijn daar enorm dankbaar voor, we willen echt niet zonder hem."

Ondanks dat het soms zwaar is om altijd intensieve zorg te bieden, zijn de ouders van Louay vooral heel positief. Zo vertelt Van Haaften: "Hij geeft ons enorm veel liefde en dat maakt dat we heel blij met hem zijn. Ook zijn jongere zusje Ezra is dol op hem. Ze knuffelt hem de hele dag."

Inzamelingsactie

Het is alleen wel erg lastig om met hem op pad te gaan, aangezien Louay niet meer in het rolstoelbusje past waar ze altijd in reden. Van Haaften is daarom een doneeractie gestart, die al vaak is gedeeld op Facebook. "We hebben inmiddels al 16.000 euro opgehaald, daar zijn we super dankbaar voor." Ook de gemeente wil bijdrage aan het nieuwe busje.

Het is alleen nog lang niet genoeg. Van Haaften: "We hebben 60.000 euro nodig, dat is onwijs veel geld. Het busje moet namelijk helemaal op maat gemaakt worden voor hem. Ik hoop dat het lukt om het uiteindelijk allemaal op te halen, zodat we met Louay ook weer af en toe op pad kunnen gaan. Dat zou heel mooi zijn."