Auto brandt uit in Hoofddorpse woonwijk, politie vermoedt opzet

Het is de tweede nacht op rij met een autobrand in Hoofddorp. In de nacht van vrijdag op zaterdag stond er en een auto in brand op een parkeerplaats aan de Kruisweg in het centrum. Het vuur sloeg over naar de auto ernaast, waardoor er uiteindelijk twee auto's beschadigd raakte. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is.