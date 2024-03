Finalisten Miss Curve en Miss Teen met boodschap in finale: "Mooi zoals je bent"

Patricia wilde in eerste instantie meedoen met een missverkiezing, omdat ze de goede ervaringen had gehoord van haar nichtje. Ze vertelde dat het haar zo’n boost in zelfvertrouwen gaf, iets wat Patricia een hele tijd niet heeft gehad. ''Ik heb me zo lang druk gemaakt over mijn gewicht en over wat anderen van mij vinden. Het is zo zonde geweest van mijn tijd.'' Dat ze nu de finale heeft gehaald, geeft haar het gevoel van ongeloof en blijheid. ''Ik voelde bij mezelf: ik ben eigenlijk best wel mooi!''

Comfortzone

De finalisten van Miss Curve krijgen wekelijks trainingen zoals in het lopen op de catwalk, hoe je jezelf kunt presenteren en make-up. Wie wint, mag Nederland vertegenwoordigen in Amerika.

Of Abbekerker Patricia wil winnen? ''Niet per se. Natuurlijk is het leuk als je wint, maar het is niet dat ik meedoe voor de winst. Ik had al niet verwacht dat ik naar de casting mocht komen en nu sta ik in de finale. Het doel is om de boodschap over te brengen, en ook voor mezelf, zodat ik blij met mezelf kan zijn.''

Mentale gezondheid

Beide vrouwen houden hun speech over mentale gezondheid. Patricia wil het graag doen om meer aandacht te geven aan het zelfbeeld en lichaam. ''Je kan niet altijd van buiten zien wat er van binnen aan de hand is. Met Miss Curve vind ik het wel heel mooi dat de wat stevigere dames in het licht worden gezet. Niet iedere stevige meid zit alleen maar te eten op de bank. Wij doen ook gewoon aan sport.''

Het breekt Patricia's hart als haar zoon van negen laatst thuiskwam met de vraag of hij te dik was. ''Hij is lang en wat steviger, maar hij is zo ontzettend lief en gezellig. Ik doe dit ook voor hem, want ik hoop dat hij zich daar niet druk over hoeft te maken. Overal, maar vooral op sociale media is het beeld: slank en blij.''

Alicia is finalist bij de Miss Teen-verkiezing en speecht ook over mentale gezondheid: 'being not okay is okay', omdat zij in het verleden zelf kampte met mentale problemen. ''Ook zie ik het veel in mijn omgeving,'' geeft Alicia aan. Ze is ook bezig om een dag mee te lopen met een jongerenpunt om naar andere verhalen te luisteren. ''Ik ben van mening dat er meer hulp nodig is voor jongeren met mentale problemen.''

Kickboksen en kapper

Daarnaast wil Alicia jonge meiden inspireren om zichzelf te zijn. ''En ook te doen wat ze willen doen.'' Zelf is ze Nederlands Kampioen Kickboksen en ze begint volgend schooljaar aan de kappersopleiding.

Tijdens de voorbereiding op de finale is ze veel bezig met fotoshoots, trainingsdagen en ze krijgt een bootcamp. Ze maakt kans op twee titels: Miss Inspirational of The Netherlands en Miss Universe of The Netherlands. Alicia: ''Als je wint, ga je naar India of Mexico. Ik zou het wel heel graag willen winnen, vooral om mensen te inspireren.'' Alicia focust zich nu op deze missverkiezing, maar heeft er meer in het vooruitzicht.

Voor 'Miss Teen' Alicia kan nog gestemd worden tot 30 mei, op 31 mei is de finale in Houten. Voor 'Miss Curve' Patricia kan nog gestemd worden tot 17 mei, op 18 mei is de finale in Emmeloord.