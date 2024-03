Grote wapens en veel geschreeuw: zo trainen militairen in leegstaand pand Heerhugowaard

In totaal telt de Nationale Reserve zo'n drieduizend vrijwillige manschappen, die naast hun reguliere baan beschikbaar zijn voor Defensie. Zo'n honderd van hen oefenden gisteren en vandaag in de regio Alkmaar. "Het is vooral een oefening voor pelotonscommandanten en hun manschappen om hun procedures te trainen", aldus David. "Want ze kennen de scenario's natuurlijk niet."

Het scenario van vandaag is dat de Nationale Reserve indringers op een bedrijventerrein moet neutraliseren. "Mijn mensen moeten zo realistisch mogelijk getraind worden, dus locaties in het publieke domein zijn daar heel belangrijk voor."