Naardenees (80) thuis bruut overvallen en beroofd van auto, verdachte uur later gecrasht

Met succes, want zo'n drie kwartier later zien sureveillerende agenten op de A16 in de regio Rotterdam de auto rijden. De politie gaat erachteraan en geeft de man een stopteken. Dat negeerde hij. Wel ramt hij een politieauto. Niet veel later crasht hij, stapt uit en vervolgt zijn vlucht te voet.

Waarschuwingsschoten

Lang duurde dat niet, want de politie had hem snel ingehaald. Toch verzette hij zich hevig tegen zijn aanhouding. Hij stribbelde zelfs zo erg tegen dat de politie zich genoodzaakt zag enkele waarschuwingsschoten te lossen.

Uiteindelijk hebben agenten hem onder controle gekregen en meegenomen naar het bureau, waar hij is vastgezet. Het onderzoek naar de overval gaat door. Het slachtoffer is na behandeling in het ziekenhuis opgevangen door familie.