Maart roert z'n staart: zonnestralen en hagelbuien wisselen elkaar af

Momenteel zijn er al enkele buien actief, voornamelijk in het noorden van de provincie. Deze regen zal gedurende de dag toenemen en zich over heel Noord-Holland verspreiden. In de middag kunnen we zelfs hagel en onweer verwachten. Vanmorgen viel er al hagel in Sint Pancras.

Tussendoor kunnen we af en toe wat zon verwachten, maar de temperaturen blijven bescheiden, met maximaal 8 tot 9 graden. De wind waait uit het westen en is matig boven land, maar vrij krachtig langs het IJsselmeer, met windkracht 5 tot 6 en kans op windstoten.

Pasen

Vannacht zal het grotendeels bewolkt zijn met af en toe regen. Op zondag kunnen we af en toe de zon zien, maar moeten we nog steeds rekening houden met hagel- en regenbuien. De temperaturen blijven morgen tussen de 8 en 9 graden, met een stevige wind.

Maandag en dinsdag brengen droger weer en een langzame stijging van de temperatuur. Het is volgens Visser lastig het weer voor Pasen alvast te voorspellen. "De temperatuur loopt langzaam iets op: mogelijk vanaf Goede Vrijdag 15 graden plus."