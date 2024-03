Rochdale-huurder uit Amsterdamse woning gezet na vondst hennepplantage op zolder

Dat heeft de kantonrechter geoordeeld in een zaak die door woningcorporatie Rochdale was aangespannen. De hennepplantage werd op 8 november 2023 in door de politie aangetroffen. Agenten ontdekten in de zolderkamer 14 lampen, ruim 200 bakken met aarde, twee afzuigers en apparatuur voor klimaatbeheersing. Ook werd de stroom illegaal afgetapt.

De man, die eerder uit Syrië vluchtte, voerde aan dat niet hij, maar een ander aan wie hij de zolder onderhuurde de hennep had gekweekt. Hij verklaarde dat een kennis van een collega in september onderdak nodig had, en dat hij als vluchteling deze kennis graag wilde helpen. Ook zei hij het geld van de onderhuur goed te kunnen gebruiken om zijn ouders in Syrië te onderhouden. Deze kennis mocht daarom de zolderkamer een aantal dagen gebruiken als slaapplek. De kennis zou daarvoor eenmalig 150 euro aan de man hebben betaald.

Onvoldoende toezicht

Hij stelde dat hij slechts 1 of 2 keer contact had gehad met deze kennis. Vervolgens zou de onderhuurder niet meer op zijn telefoontjes hebben gereageerd. Desondanks ging de man daarna niet op onderzoek uit en wist hij ook niet dat de onderhuurder inmiddels een slot op de zolderkamer had gezet. De rechter rekent het de man aan dat hij onvoldoende toezicht hield.

"Nog los van het feit of hij wel of niet op de hoogte was van de plannen van de onderhuurder om een hennepkwekerij te installeren, door onvoldoende toezicht te houden op hetgeen zich in de zolderkamer afspeelde valt de exploitatie van de hennepkwekerij hem aan te rekenen", aldus de kantonrechter. "Daarnaast was er ook sprake van diefstal van elektriciteit."

Strafzaak geseponeerd

Omdat niet kan worden bewezen dat de man wist dat er een hennepplantage in zijn woning was aangelegd, is een strafzaak tegen hem geseponeerd. Dat geldt ook voor de onderhuurder, die nog wel door de politie is gehoord.