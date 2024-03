Automobilist rijdt politiekonvooi klem om te klagen over rijgedrag

Dat vertelt een agent van de dienst deze week in een podcast van de politie. De DKDB moest op dat moment iemand beveiligen die in Amsterdam live op televisie was geweest. "Op het moment dat iemand live is, dan weet iedereen die dat kijkt op een bepaald moment op een bepaalde plek in een bepaalde locatie in Nederland is. En dat verhoogt het risico op een aanslag."

De leden van de DKDB kozen er daarom voor om 'hard weg te gaan'. "Met zwaailichten en sirene. En de eerste lampjes (verkeerslichten, red.) pakken we mee. Die rijden we door rood. Om te zorgen dat we onszelf schoonrijden. Zodat er geen potentiële aanslagplegers met ons meekomen op dat moment. Dat doen we met een aantal voertuigen."