Rondvaartboten mogen 's avonds niet meer aanmeren bij Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam

Volgens wethouder Alexander Scholtes (Varen) zorgen groepen toeristen bij de openbare op- en afstapplekken voor 'diverse vormen van overlast'. Het gaat bijvoorbeeld om wildplassen, geluidsoverlast en vervuilingen. Ook ontstaan er opstoppingen door wachtrijen van toeristen die op een rondvaartboot willen stappen.

"Zwaartepunt van de drukte ligt bij de openbare op- en afstapplek aan de Oudezijds Voorburgwal, naast de Damstraat", schrijft Scholtes vandaag in een brief aan de gemeenteraad. "Op een gemiddelde zaterdag meren hier om 20.00 uur ‘s avonds nog vier tot vijf rondvaartboten tegelijk af. Ook is het aantal overlastmeldingen aangaande deze locatie de afgelopen jaren toegenomen."

Het aanmeren van de rondvaartboten is daarom straks alleen nog toegestaan tussen 13.00 uur en 18.00 uur. Scholtes schrijft dat de plekken daardoor nog wel deels gebruikt kunnen worden, maar dat de overlast in de avond en ochtend beperkt blijft. Het gaat om een proef die in principe tot 1 oktober loopt, maar daarna voortgezet kan worden.