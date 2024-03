Opmerkelijke switch: Haarlemse Isabel sluit winkel en wordt uitvaartondernemer

"Het was echt een eureka-moment!" Isabel wordt zichtbaar enthousiast als ze op vrijdagmiddag in de winkel over haar aankomende carrièreswitch vertelt. "Het was een gewone lentedag", weet ze nog goed. "Precies een jaar geleden. Ik zat wat op Instagram te scrollen en opeens voelde ik het in heel mijn lichaam: ik word uitvaartondernemer."

Alsof ze haar persoonlijke puzzel eindelijk had gelegd. "Ik heb mij altijd afgevraagd wat ik nu precies wilde gaan doen. Ik ben iemand die eerst iets wil proberen voordat ik weet of ik het leuk vind. Zo ben ik ook in deze winkel gerold. Maar nu voelde ik voor het eerst van mijn leven dat ik ergens voor in de wieg ben gelegd."

