Buurtbewoners James Cookstraat erg geschrokken van dood 80-jarige vrouw

Rond 6.30 uur kreeg de politie een melding binnen. Bij aankomst van de woning trof de politie een 21-jarige vrouw aan in de portiek, waarna agenten boven in de woning het slachtoffer met de steekverwondingen vonden. De inzet van het ambulancepersoneel en de politie mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed onderweg naar het ziekenhuis.

Een buurman kan amper geloven welk drama zich vanmorgen een paar huizen verderop van zijn woning heeft afgespeeld. "Ik heb helemaal niets gehoord vanmorgen helaas. Ik kende haar, het was een hele oude, aardige vrouw. Ze zou nooit overlast veroorzaken of zoiets", zegt hij.

Een andere buurtbewoner laat ook weten geschrokken te zijn: "Ik hoor net pas wat er is gebeurd. Ik schrik er ook van dat zulke dingen in de buurt kunnen gebeuren. Het is verschrikkelijk."

De 21-jarige vrouw is aangehouden. Buurtbewoners die goed contact hebben met de familie laten aan AT5 weten dat het om de kleindochter van het slachtoffer gaat. Wat er is gebeurd wordt nog onderzocht: "Over het motief is nog niets bekend, dat zal uit het verhoor moeten blijken", vertelt een politiewoordvoerder.