Opvarenden Helderse viskotter aangehouden, verdacht van smokkel van ruim 750 kilo cocaïne

Volgens het Noordhollands Dagblad werd het duo, een vijftigjarige man die mogelijk uit Nederland komt en een man (46) uit het Duitse Noordrijn-Westfalen, aangehouden na een tip van de Amerikaanse speciale opsporingsdienst DEA (Drug Enforcement Administration).

Een Duitse aanklager vertelt tegen de krant dat de drugs door een vrachtschip in zee zijn gegooid. Daarop voer HD79 Caleta, die eerder die dag was vertrokken uit de Cuxhaven, naar het afleverpunt om de plek te markeren. Een derde schip haalde de drugs op.

Drugs foetsie

Hoewel de twee zijn opgepakt, heeft de Duitse justitie de drugs niet kunnen traceren. "We hebben geen informatie over het derde schip. De drugs zijn ook niet in beslag genomen", vertelt een woordvoerder. "Volgens de huidige stand van het onderzoek gaat het een hoeveelheid van ongeveer 750 tot duizend kilo cocaïne."

De woordvoerder vertelt dat de drugs vermoedelijk op zee bij Cuxhaven zijn overgedragen.

Beide mannen zitten in voorarrest op verdenking van hulp bij de invoer van drugs.