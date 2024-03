Blaricumse villabewoners doen aan landjepik: tientallen bermen gekaapt

De gemeente laat weten dat er een 'bermenbeleid' is. Dat houdt onder andere in dat er geen keien, paaltjes of boomstammen in thuis horen. Ook al omdat je op veel plekken namelijk gewoon in de berm mag parkeren. In Blaricum zijn de meeste straten smal en de gemeente wil de straten niet verbreden om het karakter van het dorp niet aan te tasten.

Systematisch controleren

Daarbij is het ook van belang dat de natuurlijke bermen vrij blijven en dat er dus niet een 'grens' van allerlei objecten is gemaakt. De gemeente is inmiddels bezig met een plan om systematisch te gaan controleren en 'de bermen in de juiste staat terug te brengen waar dat nodig is.'

Over het onderhoud van de Blaricumse berm heeft de buurtbewoner ook wat te zeggen: dat gaat, vanwege de grote snoei- en maaidrift van de gemeente, af en toe wel heel ondoordacht. Net als er van alles begint te bloeien en te zoemen, gaat er rigoureus een maaier over de berm. Zelf laat hij op zijn 'eigen' stukje berm wel van alles en nog wat groeien, ondanks de paaltjes. Die waren juist bedoeld ter bescherming en zijn nu eigenlijk niet meer nodig.

Poep en parkeren

Wel blijft het probleem bestaan, omdat je dus mag parkeren aan weerszijden van de weg. Dat maakt van de berm een kale woestenij en in de zomer daardoor een stoffige boel. En dan bestaat ook nog het probleem van hondenpoep. Als de zijkanten van de weg niet duidelijk zijn afgeschermd, laten baasjes ook daar hun hond nog wel eens uit.

Het blijft dus een duivels dilemma: kale bermen met hondenpoep als de boel niet is afgezet of villabewoners oogluikend toestaan zich gemeentegrond 'toe te eigenen' en zo de bermen beschermen.