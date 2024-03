Anke (11) won in 1972 het NK Rolschaatsen in de Expohal van Hilversum

Anke is het enthousiaste meisje uit de video die maandag bij NH Gooi gepubliceerd werd. De redactie vroeg zich af waar ze zou zijn en of ze zich haar overwinning nog kon herinneren. We kwamen er achter dat Anke nog gewoon in 't Gooi woont en zochten haar op om terug te kijken.

600 jaar Hilversum

De video van afgelopen maandag met de beelden uit de Expohal maakt deel uit van een serie historische filmpjes. Ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Hilversum verschijnt er elke 2 weken een nieuw filmpje uit de archieven van Beeld en Geluid. Ze zijn te zien in het FilmTheater, in de centrale hal van Beeld en geluid en bij NH Gooi.