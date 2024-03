Vrouw ontloopt boete voor loslopende hond, krijgt er een dubbele prent voor terug

Op dit moment is het verboden om honden los te laten lopen, omdat het broedseizoen begonnen is. De vrouw die gisteren met een vriendin de hond uitliet, had daar lak aan. Boswachter Theo Brouwer zag dat en sprak haar aan. "Na een korte discussie ging ik haar persoonsgegevens noteren. Ze had geen identiteitsbewijs bij zich, en dan controleren wij de identiteit aan de hand van vragen. Ik voelde door de mimiek en haar lichaamstaal dat ze niet oprecht was."

De boswachter besloot de gegevens te controleren bij de meldkamer van de politie. Zijn onderbuikgevoel klopte: het was klinkklare onzin. De politie werd gealarmeerd en hij deed een poging de vrouw te vinden.

"Ik zag haar en ze dook weg, het pad af en het bos in. Dat is het laatste dat we willen: dit verstoort de dieren juíst. Na een flink stuk rennen kon ik haar staande houden, en was de agent ook al aanwezig."

Stomme actie

Er was weinig discussie meer: de vrouw begreep dat het een stomme actie was. "Ze was begripvol, en we zijn goed uit elkaar gegaan. Het is ons doel niet om boetes uit te delen, maar het is mijn werk de dieren te beschermen. Zij kunnen mensen niets vragen of uitleggen."

Als de vrouw eerlijk was geweest, was ze er beter vanaf gekomen. In plaats van alleen een boete van 119 euro voor de loslopende hond, moet ze nu ook een boete betalen voor het opgeven van valse identiteitsgegevens. Daarnaast heeft haar vriendin een proces-verbaal aan haar broek hangen voor het buiten wegen en paden lopen.