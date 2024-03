Metropoolregio Amsterdam overwegend blij met verbeteringen in dienstregeling NS

De NS versoberde de dienstregeling de afgelopen jaren, voornamelijk door een tekort aan personeel. Op verschillende Noord-Hollandse trajecten kwamen extra treinen te vervallen, en een aantal lijnen verdwenen zelfs helemaal.

In 2025 lijkt de NS een deel van die aanpassingen weer terug te willen draaien, en daar is de MRA voorzichtig blij mee. Op een aantal trajecten gaan straks weer meer treinen rijden, en dat stemt hoopvol. "Dat zal een positieve impact gaan maken op de bereikbaarheid in de regio en ik ben blij dat de kwaliteit van deur-tot-deurreizen voor veel reizigers zal gaan verbeteren", aldus Gerard Slegers, lid van het dagelijks bestuur in de Vervoerregio Amsterdam.

Airport Sprinter

Op de trajecten tussen Alkmaar en Amsterdam, Haarlem en Amsterdam en Lelystad en Rotterdam (via Amsterdam Zuid en Schiphol) gaan straks weer meer treinen rijden. Daar is ook gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland blij mee. "We zijn met elkaar verantwoordelijk voor goed en betrouwbaar openbaar vervoer in Noord-Holland, zodat iedereen ook zonder auto van A naar B kan komen." Olthof stuurde eerder nog een brandbrief naar de NS over de versobering van de dienstregeling.

Naast de extra treinen gaat er straks ook een speciale 'Airport Sprinter' rijden. Het is de bedoeling dat deze sprinter 8 keer per uur op en neer gaat reizen tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam Centraal.

Zorgen

De MRA is dus op hoofdlijnen optimistisch, maar zou graag nog wel een paar aanpassingen zien in het spoorboekje. Zo willen ze op een aantal andere Noord-Hollandse trajecten graag ook een zogenoemde frequentieverhoging, bijvoorbeeld op station Nieuw-Vennep.

Ook maken ze zich zorgen over de mogelijke verhoging van de prijzen die de NS heeft aangekondigd, en de invloed die technische en infrastructurele problemen nog hebben op de uitvoerbaarheid van de nieuwe dienstregeling.