Zaanstad maakt peperdure blunder: deze gemeenten gingen eerder in de fout

Eerst maar eens kijken in Zaanstad: wat gebeurde er nou? Ieder jaar zijn er huishoudens die in aanmerking komen voor het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen. Omdat dit per jaar verandert, wordt altijd gecheckt of mensen nog steeds hiervoor in aanmerking komen. Daar ging nu wat fout: "Personen die (nog) geen recht op kwijtschelding hebben, hebben ten onrechte een brief ontvangen waarmee voor de gemeentebelastingen 2024 (riool- en afvalstoffenheffing) kwijtschelding is verleend", schrijft Onclin.

Doordat de brieven al zijn verstuurd is het juridisch gezien niet meer mogelijk om het terug te draaien. Het totaalbedrag dat is kwijtgescholden bedraagt 547.395 euro. De gemeente verwacht dat de helft van de mensen ook daadwerkelijk recht hadden op kwijtschelding. Het uiteindelijke verlies zou dus ongeveer 274.000 euro bedragen.

Eerdere gevallen van 'foutje, bedankt!'

188 miljoen in plaats van 1,88 miljoen

In 2013 maakte de gemeentelijke dienst belastingen van de gemeente Amsterdam een fout bij het overmaken van de jaarlijkse woonkostenbijdrage. Hierdoor kregen ruim 9.000 minima duizenden euro's meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was.

Mensen hadden tussen de 117,50 en 342,50 euro moeten terugkrijgen, maar nu kregen zij ineens tussen de 11.750 en 32.450 euro. Daardoor was de gemeente 188 (!) miljoen euro kwijt in plaats van 1,88 miljoen euro.

De gemeente Amsterdam vorderde al het geld terug, waardoor sommige inwoners in de problemen kwamen omdat ze het geld al hadden uitgegeven. Uiteindelijk kwam het grootste gedeelte van het geld weer terug.