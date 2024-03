Kraak en ontruiming Hotel Mokum van binnenuit gefilmd: "Docu is een symbool van verzet"

Alleen de laatste dagen van de krakers in Hotel Mokum werden professioneel vastgelegd. Om de volledige zes weken in beeld te brengen schreven Meijman en Médard een script in dagboekvorm. Deze scenes namen ze later op. In combinatie met de professionele beelden en vele filmpjes met telefoons gemaakt vormt dit het geheel. "Dat is fictionaliseren van wat er is gebeurd. Alles wat je in de docu ziet is echt, maar de vertelling is op een manier fictie", vertelt Yannesh.