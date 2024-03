Sloop van veelbesproken 't Boetje in Oostwoud begonnen, terrein wordt wandelgebied

Een krappe meerderheid van de gemeenteraad in Medemblik stemde eind januari in met het voorstel om de vervallen varkensschuur in Oostwoud op te knappen tot een wandelgebied. Dit kwam tot stand na een fel debat van ongeveer anderhalf uur. Uiteindelijk werd het voorstel, met tien stemmen voor en zes stemmen tegen, aangenomen.

De schuur wordt sinds gisteren tegen de vlakte geworpen. Dit gaat met enige voorzichtigheid, aangezien materialen hergebruikt worden. Zo krijgen de dakpannen een tweede leven bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Daarnaast wordt de omtrek van 't Boetje op 'profielniveau' behouden. Ook de gierkelder onder het gebouw wordt geleegd.

Informatiebord en boomgaard

De gemeente Medemblik wil op de plaats van de schuur een informatiebord plaatsen. Dit gebeurt in samenwerking met de Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud (HVMO), en is bedoeld om het verhaal en de geschiedenis van 't Boetje te vertellen. "In de nabijgelegen boomgaard zal een picknicktafel en afvalbak geplaatst worden", aldus de gemeente.

Dit najaar worden er nieuwe fruitbomen geplaatst, waar onder andere appels, peren en pruimen moeten groeien. "De bomen zijn rassen uit de streek, en het fruit kan door omwonenden en voorbijgangers geplukt worden."