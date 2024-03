Drugs en namaakproducten aangetroffen na controle opslagboxen, man aangehouden

Tijdens deze controle werden honden gebruikt die in totaal 15 boxen als verdacht hebben aangewezen. Deze boxen zijn uiteindelijk geopend voor een controle.

In de boxen zijn namaakgoederen, producten voor het opzetten van hennepteelt, medicatie, een spookvoertuig en voorwerpen om mee in te breken aangetroffen. Ook is er iemand gecontroleerd die tijdens de controle probeerde zijn opslagbox in te komen. In zijn auto zijn vervolgens verschillende soorten harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. De man is uiteindelijk aangehouden.

Controles

De controle van de opslagboxen is gedaan door het zogenoemde Bestuurlijk Interventie Team (BIT), opgericht door de gemeentes van de Gooi- en Vechtstreek. In opdracht van de gemeente, politie en douane voert het team dit soort controles uit. "We zien door heel Nederland dat opslaglocaties worden gebruikt voor illegale activiteiten of opslag van gevaarlijke voorwerpen of stoffen", zegt de burgemeester van Hilversum. "Daarom hebben we besloten dit ook in Hilversum te onderzoeken. En met resultaat."