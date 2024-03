Snotteren en niezen: hooikoortsseizoen vroeg van start door bloei berken

Berken en lenteplanten zijn niet de enige die zorgen voor een verhoogd aantal pollen, in december stonden de els en de hazelaar al vroeg in bloei door het zachte weer die maand. Vooral als het droog is, zoals de afgelopen dagen, verspreiden de pollen zich snel. Inmiddels volgen de berken, die bij heel veel mensen voor klachten zorgen.

Om het geheugen op te frissen, een paar tips om klachten te voorkomen of te verminderen. Allereerst het welbekende hooikoortstabletten slikken, ramen en deuren dichthouden en douchen voor het slapen. Trudy van Diepen, de bekendste kruidenvrouw van Noord-Holland, heeft nog wat plantaardige tips.

De rode zonnehoed

Voorkomen is beter dan genezen. Slik daarom de rode zonnehoed, oftewel de echinacea. "Slik eens een langere periode pillen van de echinacea en je zult zien dat je beter in je vel zit. Je voelt je sterker en dat is goed tegen de hooikoorts", aldus Van Diepen.

De weegbree

Weleens gehoord van weegbree-thee? "Van het blad van deze plant kan je thee zetten. Die thee zal de symptomen van hooikoorts verminderen." Volgens Van Diepen helpt het niet alleen bij hooikoorts, maar ook om zere plekken te kalmeren: "Dat maak je door het weegbreeblad een paar uur te laten trekken in de kokosolie en het vervolgens te zeven."

Toorts

Nog zo'n wonderplant is de toorts. Ook hier kan je olie of thee van maken, en dat helpt volgens Van Diepen tegen een holte-ontsteking.

Er zijn volgens Pollennieuws op dit moment 'redelijk veel pollen' in de lucht. De voorspelde buien van de aankomende dagen kunnen voor verlichting zorgen.