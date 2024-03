Uitslaande brand Uithoorn vermoedelijk aangestoken, brandweer eerst op verkeerde adres

"Alle feiten wijzen erop dat er sprake is van brandstichting", aldus een woordvoerder van de politie. Omdat de bewoner gewond is geraakt bij de brand, heeft behandeling in het ziekenhuis nu prioriteit. Zodra het slachtoffer daar toe in staat is, zal de politie hem verhoren.

De woning is zwaar beschadigd en onbewoonbaar, ziet NH-verslaggever Celine Sulsters die ter plaatse is. "Je kunt dwars door het dak heen kijken", vertelt ze over de verwoestende gevolgen van de brand. "En er loopt hier allemaal politie rond."

Tekst gaat verder onder de foto.