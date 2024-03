Huizen stopt meteen met religieuze zegeningen na commotie over ramadanwens

Bij een volgende ramadan zal Huizen geen mededeling meer de wijde wereld in slingeren, zoals de gemeente dat tien dagen terug nog wel deed. Er valt dan namelijk niets te melden vanuit het gemeentehuis. Deze voor moslims heilige maand heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening.

Bij bijvoorbeeld Pasen en Kerst moet de gemeente wel communiceren, omdat op deze nationale, vrije feestdagen - met een christelijke achtergrond - de deuren van het gemeentehuis dicht blijven. Dat is dan wel het moment om aan het eind van de berichtgeving de Huizers bijvoorbeeld nog wel een fijne Kerst of een plezierig Pasen te wensen.

Niet in strijd met

"Dat vinden wij niet bezwaarlijk en is ook niet in strijd met het uitgangspunt dat wij als overheid een neutrale houding innemen ten opzichte van deze feestdagen", is de uitleg van de wethouder. En volgens de CDA-bestuurder is dit een heel normale uiting. Het zijn uitspraken die collega's doen of je een bekende op straat ook wenst.

Waarom deze verandering van koers? Bij de start van de ramadan op 12 maart wenste de gemeente op de verschillende social mediakanalen de moslims in Huizen een gezegende ramadan. Deze zegenwens viel kennelijk in het verkeerde putje. Online ontstond er veel commotie over en niet veel later regende het vragen van politieke partijen.

Onderscheid

SGP, VVD en ChristenUnie vinden dat de gemeente met deze zegening een meer inhoudelijke boodschap heeft dan bijvoorbeeld bij Pasen. Daar spreekt Huizen al jaren van een vrolijk Pasen en gaat het vooral om hazen, kuikens en eieren en niet om de wederopstanding van Jezus Christus. Christenen komen er bekaaid vanaf is hun stelling. Niet alleen maakt de gemeente op deze manier onderscheid tussen geloofsgroeperingen maar stelt het zich eveneens niet neutraal op en dat moet de overheid wel doen.