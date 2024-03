Lenteweer maakt plaats voor regen en hagel, koud en nat weekend in het verschiet

Wie naar buiten kijkt, ziet waarschijnlijk dat het miezert, of op z'n minst niet bepaald lekker weer is. Het was vanmorgen op de meeste plekken misschien droog, maar richting de lunch begint het weer te regenen. Erg veel water zal er niet uit de lucht vallen volgens weerman Jan Visser, maar het algemene beeld is niet zo lekker lenteachtig als het eerder deze week was. De temperatuur blijft steken op zo'n 8 tot 9 graden.

Visser vertelt bij NH Radio dat er koude lucht uit IJsland deze kant op komt. "Morgenochtend is er in eerste instantie zon, maar geleidelijk aan zien we de vorming van buien. Hoe verder landinwaarts, hoe groter de kans op hagel en onweer." Het wordt morgen maximaal 8 graden, maar tijdens een hagelbui kan de temperatuur dalen naar 5 graden. Zondag blijft het ook regenen, en de kans op onweer en hagel verdwijnt niet.

Pasen

Het goede nieuws? Na het weekend wordt het volgens Visser meteen een stuk beter weer. "Maandag, dinsdag en wellicht ook woensdag nog is het droog met af en toe ook zon." De temperatuur gaat ook weer omhoog naar zo'n 12 tot 13 graden.

Hoe het weer met Pasen is, is nog niet met zekerheid te zeggen. Visser verwacht dat de temperaturen nog iets oplopen, maar weet nog niet zeker of er buien aankomen.