Scooterrijder (17) overleden bij crash tegen boom in Hoofddorp, passagier (19) gewond

Een politiewoordvoerder vertelt dat het ongeluk rond 1.30 uur gebeurde. De 17-jarige scooterrijder werd bewusteloos in het water aangetroffen, is eruit gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Of de passagier ook in het water heeft gelegen, is niet bekend. De 19-jarige werd door de hulpdiensten op straat aangetroffen. "Hij is even buiten bewustzijn geweest", aldus de politiewoordvoerder. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, maar inmiddels is duidelijk dat er geen andere weggebruikers bij betrokken waren.