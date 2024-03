Verdachte opgepakt na bedreiging bij hoofdkantoor Marktplaats

Een woordvoerder van Marktplaats meldde gistermiddag dat het dreigement afkomstig was van een gebruiker van het platform voor tweedehandsspullen. Volgens BNR dreigde de man naar het kantoor van Marktplaats te komen en 'om zich heen te schieten'.

BNR besloot daarom op een andere locatie de radio-uitzendingen voort te zetten. Inmiddels werkt iedereen weer vanuit de eigen studio, meldt Adriani.

De hoofdredacteur zegt blij te zijn dat het zekere voor het onzekere is genomen: "Verder ben ik onder de indruk over hoe het BNR-team gistermiddag in korte tijd de complete studio heeft verhuisd. De luisteraar heeft het amper gemerkt."