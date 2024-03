Scholenkoepel OPSPOOR kan geen nieuwe leraren meer aannemen door financiële nood

Dit blijkt uit een brief aan de ouders of verzorgers van leerlingen, die in handen is van NH.

OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op 38 scholen in Purmerend en de omliggende gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland.

Technische fout

Volgens de organisatie is er dankzij een technische fout in de begroting in 2023 teveel geld uitgegeven aan mensen en middelen. Daarnaast loopt de NPO-subsidie, de NPO-subsidie die alle scholen tijdens de corona-jaren ontvingen, af. "Dat was echt gigantisch veel geld", vertelt bestuurssecretaris van OPSPOOR Noor van Doesburg. "Maar die is dus aflopend voor alle scholen"

Volgens Van Doesburg zit de scholenkoepel momenteel nog niet in de financiële problemen, maar om dat voor te blijven wordt er in het schooljaar 2024-2025 niet meer geïnvesteerd in de scholen. "Dat gaat dan met name om investeringen in nieuwe lesmethodes en ICT", aldus Van Doesburg. Ook zullen er geen nieuwe mensen worden aangenomen in deze periode.

"Wij willen benadrukken dat deze tijdelijke maatregelen geen afbreuk zullen doen aan de kwaliteit van ons onderwijs", schrijft het college van bestuur in de brief.