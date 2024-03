Infrarooddetector op Tata Steel gericht 'voor eerlijke uitstootmetingen'

Na een 'gewone' videocamera hebben stichting FrisseWind en Greenpeace nu een nieuw hoogtechnologisch middel op Tata Steel gericht: een infrarooddetector die heel precies en voortdurend alle stoffen in de wolken boven het bedrijf meet. Het idee kwam van analytisch-chemicus Peter Kootstra: "Mijn doel is gewoon om eerlijke metingen te laten zien. Het is aan anderen om daarna te bepalen wat daarmee moet gebeuren."