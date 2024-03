Man die Estela (17) gebroken neus sloeg hoeft niet voor de rechter te verschijnen

Het meisje had tijdens een rechtszaak graag gebruik willen maken van haar spreekrecht. Het voelt alsof die kans haar is ontnomen nu de zaak niet voor de rechter komt. "Ze krijgt nu geen kans om zichzelf te uiten en dat is wel heel belangrijk voor de verwerking", denkt Sanne.

"Er is gewoon een zakelijke zaak van gemaakt. Puur de feiten en niet het leed." Sanne merkt dat het haar dochter hoog zit. "Als wij dingen moeten doen omtrent de zaak, merk ik dat Estela heel erg boos en geïrriteerd raakt." De strafmaat vindt zij niet eens het belangrijkste. "Ze wilde juist haar zegje doen om bij de dader door te dringen. Om te vertellen wat het met het slachtoffer doet."

In achterkamertjes afdoen

Ook strafrechtadvocaat Richard Korver verbaast zich over de gang van zaken. Hij is voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk voor Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) en maakt zich al jaren hard voor de positie van slachtoffers in rechtszaken. Hij benadrukt vaak hoe belangrijk het is dat slachtoffers hun spreekrecht kunnen uitoefenen.

Korver vermoedt dat de keuze van het OM om Estela's zaak zelf af te doen te maken heeft met het tekort aan rechters waar de rechtbanken mee kampen. "Dit is typisch iets waar wij strafrechtadvocaten al geruime tijd voor waarschuwen. Het OM kán dit soort zaken niet in achterkamertjes afdoen. Al helemaal niet bij jonge slachtoffers." Volgens Korver heeft het OM aan LANGZS beloofd om het niet op deze manier te doen.

Geen zware mishandeling

Het OM ontkent in een reactie aan NH dat capaciteitsproblemen bij de rechtbank een rol spelen. "De reden om deze zaak niet aan de rechter voor te leggen is de jonge leeftijd van het slachtoffer, het feit dat hij een first offender is (hij heeft geen strafblad) en de ernst van het feit", laat een woordvoerder weten. Ook de persoonlijke omstandigheden van de verdachte worden dus meegewogen.