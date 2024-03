Gedenksteen geplaatst voor slachtoffer storm Poly

Christels partner Martijn, die achter het stuur zat en het ongeluk overleefde, heeft het initiatief genomen voor de gedenksteen. Deze staat ter hoogte van de (afgezaagde) boom die op 5 juli vorig jaar op deze plek zoveel leed veroorzaakte. De tekst op de steen is van Martijns hand. Wie de QR-code op het monumentje scant, krijgt de videoclip te zien en het lied (Omarm Me) te horen dat hij ter ere van Christel heeft gemaakt.

Bloemen

Een aantal mensen uit de buurt staat vandaag al even stil op de plek van het ongeluk. Een enkeling legt er bloemen. Het overlijden van Christel heeft indruk gemaakt in Haarlem-Noord. Omdat het erg druk was op dat moment in de Marnixstraat, waren veel mensen in de buurt toen de boom omwoei. Bovendien was Christel een bekende verschijning in Haarlem, onder meer door haar werk bij V&D op het Verwulft.

Als de dag van gisteren

"Mooi dat deze herinneringsplek er nu is", zegt een oudere man die zich 5 juli van 2023 herinnert als de dag van gisteren. "Ik weet het nog precies, zal het nooit vergeten." Een vrouw die haar hond uitlaat, vindt de gedenksteen 'prachtig' en roemt de gemeente. "Geweldig dat ze de vraag van haar partner om deze steen hebben gehonoreerd."