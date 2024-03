25 jaar dirigent Ruud Pletting: van dorpsfanfare naar Paradiso

Dirigent Ruud Pletting staat alweer 25 jaar aan het roer van het 55-koppige fanfareorkest St. Caecilia uit Heemskerk. Van de traditionele dorpsfanfare waarmee het ooit begon, is weinig meer over. Het orkest treedt op in een uitverkocht Paradiso en is dankzij creatieve programmering in een totaal nieuw jasje gestoken. Morgen geven ze een jubileumconcert in de Grote Kerk in Beverwijk.