Feest der herkenning in Zandvoort: Willem spot zijn opa bij historische tentoonstelling

Het was stom toeval. Willem van der Mije zag twee weken geleden een aankondiging van de tentoonstelling De zee zit in mijn oog en wie spotte hij op het begeleidende beeld? Zijn eigen opa. Op de foto uit 1950 tilt zijn grootvader, die ook Willem heette, een rieten strandstoel boven zijn hoofd. ‘Dagtenten te huur’, lezen we op het bordje waar hij langsloopt, ‘2 gulden per dag. Te bevragen bij den stoelenman.’

Blauwe Willem

Stoelenman was maar één van de vele baantjes die hij had. “Hier op de foto was hij al 65”, vertelt zijn kleinzoon, kijkend naar de uitgestalde uitvergroting op de boulevard. “Toen had hij er al heel wat baantjes op zitten. Hij was ook garnalenpeller, schelpenvisser, parkeeropzichter en melkman. Hij deed stiekem weleens wat water bij de melk. Daar had hij zijn bijnaam aan te danken: Blauwe Willem.”