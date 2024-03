Kantoor van Marktplaats, BNR en Het Financieele Dagblad ontruimd na dreigement

Een woordvoerder van Marktplaats meldt dat een gebruiker van het platform voor tweedehandspullen het dreigement deed. Hierop werd het gebouw uit veiligheidsoverweging ontruimd. Ook restaurant Dauphine, op de begane grond, is ontruimd en heeft haar deuren gesloten.

Bij BNR worden de uitzendingen vanaf een alternatieve locatie gemaakt. "Dankzij de coronaperiode zijn we gewend om ons werk elders te doen", vertelt hoofdredacteur Marc Adriani op NH Radio. "De medewerkers staan dus niet op de stoep te wachten, de meeste mensen doen thuis hun werk."

Overleg met politie

"Het is gelukkig geen bedreiging aan ons adres", benadrukt Adriani. "Marktplaats is onze bovenbuurman. Daar is de bedreiging binnengekomen. Dat werd dusdanig serieus genomen, dat het zekere voor het onzekere werd genomen."

Een politiewoordvoerder laat weten dat het om een zelfstandige ontruiming gaat. De politie is niet aanwezig. De bedrijven zijn wel in overleg met de politie wanneer ze weer veilig terug kunnen keren. "Maar misschien blijven we morgen ook nog wel vanuit een andere studio uitzenden", aldus Adriani.