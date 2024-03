Filmfestival toont unieke beelden van een halve eeuw Zaanstad

De aanleg van de nieuwe Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer wordt ook prachtig in beeld gebracht. De favoriete film van Niek is die over het 'rooie' Zaanse verleden toen de arbeiders nog in groten getale links stemden op de PvdA of CPN. "Die tijd is absoluut voorbij", zegt Niek.

Het filmfestival is zondag van 10.00 tot 16.00 uur in de Stoomhal en de entree bedraagt 4 euro.