Buurt verbijsterd over jonge leeftijd gooiers vuurwerkbom: "Het zijn kinderen"

De bom komt uiteindelijk niet in de woonkamer terecht maar landt in de voortuin. Een enorme explosie met een vuurbal volgt. "Ik heb heel veel geluk gehad dat de bom niet binnen af is gegaan, anders weet ik niet hoe het dan was afgelopen. Ik krijg nu ook slachtofferhulp om het te verwerken, dat helpt", vertelt ze nuchter.

Ook de buurvrouw voelt zich door de explosie niet meer veilig. Ze is achttien jaar geleden gevlucht uit Eritrea voor de oorlog maar zelfs daar hoorde ze nooit zo'n harde knal. "Ik dacht eerst dat er een gaslek was maar hoorde dus dat het om een bom ging. Dat verwacht je niet in deze rustige buurt."