Drama FC Volendam zagen oud-spelers in Haagse dienst al aankomen: "Doet niks met mij"

"Voor de club is dit zuur en als Volendammer hoop ik altijd dat de club in de eredivisie blijft", laat Henk Veerman na de gewonnen oefenwedstrijd weten. De lange aanvaller vertrok met een vervelend gevoel aan het begin van het seizoen op huurbasis van FC Volendam naar ADO Den Haag. "Ik ben niet boos meer, want gelukkig is iedereen weg met wie ik problemen had